13 kiloluk turna balığı yakaladı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde amatör balıkçı Fatih Bıyık (40), Ağacaşar Barajı'nda 13 kilogram ağırlığında, 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı.
Barajda oltayla balık avlayan Fatih Bıyık, 13 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yıllardır amatör balıkçılık yaptığını belirten Bıyık, "Barajda şansımı denemek için attığım oltaya bir şey takıldı. Önce ağaç kütüğü sandım. Oltayı çekince turna balığı olduğunu gördüm. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. Çok mutlu oldum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2020-12-24 14:07:00
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