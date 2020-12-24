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Yeşilhisar Emniyeti, korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İHA

Yeşilhisar Emniyeti, korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Yeşilhisar ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Yeşilhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında akşam 9'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber ilçe emniyet müdürlüğünün denetimleri arttı. İlçe genelinde denetimlerini artıran ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen vatandaşlara ceza yazdı. İlçede seyir halindeki araçları tek tek kontrol eden ekipler, vatandaşları da uyardı.

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