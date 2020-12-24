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Süper Lig: Kayserispor: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

İHA

Süper Lig: Kayserispor: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
7. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
38. dakikada ceza sahası içinden Skubic'in yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
44. dakikada ceza sahası çizgisi önünde sağ çaprazda topu önünde bulan Sapunaru'nun sert vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.
45. dakikada Lennon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Jevtovic'in rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Henrique'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 10

Stat: Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Hes Kablo Kayserispor: İsmail xx, Lopes x, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Kvrzich x, Attamah x, Lennon xx, Campanharo xx, Henrique xxx, Kanga x
Yedekler: Doğan, Oğuzhan, Fernandes, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah, Muğdat, Nurettin, İlhan Parlak, Alibec
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Ahmet Çalık x, Abdülkerim xx, Guilherme x, Milosevic xx, Hadziahmetovic x, Jevtovic xx, Shengelia xx, Daci x
Yedekler: Eray, Erten, Uğur, Oğuz Kağan, Ali, Abdulsamet, Emre, Şener, İzzet, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı Kartlar: Ahmet Çalık, Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor)
Goller: Henrique (dk. 45 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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