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Süper Lig'in 14. haftasında Hes Kablo Kayserispor, öne geçtiği karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören Kvrzic'in sert vuruşunda kaleci Sehic köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

67. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında yükselen Jevtovic'in müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ahmet Çalık'ın sert şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

74. dakikada Kanga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo'nun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

76. dakikada ceza sahasındaki Abdulkerim'in şutu kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu korner çizgisine yakın bölgede önünde bulan Shengelia, topu boş kale yerine taca gönderdi.

82. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yerde seken topu kaleci İsmail kontrol etmeyi başardı.

89. dakikada İsmail'in Hadziahmetovic'e yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Uğur, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 11

90+8. dakikada Guilerme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Jevtovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 12



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Hes Kablo Kayserispor: İsmail x, Lopes x (Muğdat dk. 63 x), Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Kvrzic x, Attamah x (Oğuzhan dk. 79 x), Lennon xx, Campanharo xx, Henrique xx (İlhan Parlak dk. 78 x), Kanga x (İlhan Depe dk. 89 ?)

Yedekler: Doğan, Fernandes, Emre Demir, Ackah, Nurettin, Alibec

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx (Oğuz Kağan dk. 70 x), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Jevtovic xxx, Shengelia xx, Daci x (Uğur dk. 85 x)

Yedekler: Eray, Erten, Ali, Abdulsamet, Emre, Şener, İzzet, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Henrique (dk. 45 pen.) (Hes Kablo Kayserispor), Uğur (dk. 89 pen.), Jevtovic (dk. 90+8) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı Kart: Lennon (dk. 64) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Henrique, Kvrzic, İsmail, Behich (Hes Kablo Kayserispor), Ahmet Çalık, Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor)

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