Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 9 haftadır maç kazanamıyor.
Süper Lig'de 14.hafta maçları tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 21 kaybetti. Sarı kırmızılılar, galibiyet parolası ile çıktığı maçta mağlup olurken 3 puan hasretini yine dindiremedi.
Ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 10 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.
Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.