Kayseri'de avukat, 7'nci kattan atlayarak intihar etti

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Avukat Mehmet H. (42), 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Talas ilçesi Anayurt Caddesi'ndeki 10 katlı İnci Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Avukat Mehmet H., evde kimsenin olmadığı sırada 7'nci kattaki evinin oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Çevrdekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Avukat Mehmet H.'nin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet H.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-12-25 12:24:22



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