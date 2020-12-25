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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarlarında fiyatlar düştü

İHA

Semt pazarlarında fiyatlar düştü

Kayseri’de her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında korona virüs nedeniyle müşterilerde azalma olurken, meyve ve sebze fiyatları da düştü.
Kayseri’de her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarları, meyve ve sebzeyi vatandaşların ayağına getiriyor. Korona virüsle beraber kalabalık ortama girmek istemeyen vatandaşlar, talebi azaltırken, pazardaki fiyatlarda da düşüş yaşandı.
Pazarcı Abdullah Demir, “Meyve ve sebzede fiyat olarak bir düşüş var, herhangi bir yükselme yok. Çünkü pandemiden dolayı eskisi gibi bir talep olmadığı için fiyatlar baya iyi. Müşterilerin alım gücü biraz düşük olduğu için ve fazla kalabalığa girmek istemediklerinden dolayı fazla bir sirkülasyon olmuyor. Bu konuda pazarcı esnafı da baya tedirgin. Ürünler üretildikleri yerin fiyatları ile hemen hemen aynı bu kadar arada mesafe olmasına rağmen, nakliyat olmasına rağmen fiyatlar üretildikleri bölgeler ile aynı, ucuz yani. Fazla para zaten isteyemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Meyveciler Sebzeciler Ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Osman Akbıyık da, “Pazarda fiyat olarak meyve, sebze ucuz. Kış mevsimi olmasına rağmen çok fazla bir yükselme yok. Fiyatlar normal. Pandemi’den dolayı sıkıntıları biliyorsunuz. Alışveriş biraz vatandaşın cebine bağlı ama şu anlık çok şükür bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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