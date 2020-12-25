Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak



KAYSERİ, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezince, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artacağı belirtildi.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıkların, hafta boyunca devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bölge genelinde önemli bir yağış durumu beklenmemekte olup, sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus) görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde değerlendirme periyodunca rüzgarın güneyli yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Hafta sonu hava sıcaklığının Kayseri'de 12, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 10, Sivas'ta 7 ve Yozgat'ta 10 derece olmasının beklendiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-12-25 15:07:03



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