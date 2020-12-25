Kayseri'de gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları gurbetçi S.K.'nın 150 bin Euro ve 20 bin dolarını alarak kaçan 3 kardeş, polisin çalışması sonucu gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Gurbetçi S.K'yı geçen 18 Aralık'ta arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, S.K'nın adının suç örgütüne karıştığını iddia ederek, para istedi. S.K. da banka ve evde bulunan 150 bin Euro ve 20 bin doları evine yakın çöp konteynerinin yanına poşet içinde bıraktı. Paraları alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K., polise şikayette bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler dolandırıcıları yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılığı E.A., H.A. ve V.A. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde olduğu belirlenen 3 kişi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dildi. 3 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2020-12-25 16:18:38



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