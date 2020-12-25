Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 14. haftasında dün evinde İttifak Holding Konyaspor’a 21 olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında on birde oynayan oyuncular yenilme çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise sahada topla çalıştılar. SarıKırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan GençlerbirliğiHes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.