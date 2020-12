Kayseri'de uzaktan eğitime 'oda ve borsa' desteği

Kayseri’de pandemi sürecinde uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla TOBB’a bağlı Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 458 adet tablet gönderdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında alınan 458 adet tablet, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen tabletlerin teslim törenine Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu katıldı.

TOBB’a bağlı Oda ve Borsa olarak eğitime güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet desteğine bizlerde katkı sağlamak, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na görevinde başarılar dilemek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali gençlerimiz, eğitimlerinden uzak kalmasın. Çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi için Oda ve Borsa olarak elimizden geleni yapmaya, öğrencilerimize ve okullarımıza da imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Rabbim biran önce bu salgını tüm dünya insanı üzerinden yerle yeksan etsin diyoruz. En kötü yüz yüze eğitim, en iyi online eğitimden iyidir. Çünkü yüz yüze eğitimin olmaması bizim ticaretimizi ve ekonomimizi de olumsuz yönde etkiledi. İnşallah bundan biran önce bu salgından kurtulup 2021 yılında yüz yüze eğitime tekrar başlarız. Çocuklarımız da okullarının sıralarını doldurup, arkadaşları ile beraber eğitim hayatlarını devam ettirir.” dedi.

Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na görevinde başarılar dileyen Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’de yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her yıl kırtasiye yardımı yapıyorduk. Bu yılın önemine binaen tabletin daha çok işimize yaracağını düşünerek Odalar Birliğinin katkısı ile yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizin destekleriyle böyle bir karar aldık. İnşallah bunlar bir başlangıçtır. Çocuklar bizim çocuklarımız. Gelecek bizim geleceğimiz. Bunları kullanacak gençlere hayırlı bir eğitim almalarını diliyorum. Eğitim sistemimin güçlenmesi adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Başlamış ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın tabletsiz öğrenci kalmasın kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bizlerde Kayseri Ticaret Odamız, Sanayi Odamız ve Borsamız olarak her sosyal projede olduğu gibi bu sosyal projede de yer almak adına bütün gayretleri gösterdik. İnşallah bizimde yapmış olduğumuz katkılarla Türkiye Cumhuriyeti’nde tabletsiz öğrenci kalmayacak diyorum. Öğrencilerimize hayırlı güzel bir eğitim olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Tablet desteğinden dolayı Oda Başkanlarına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’da şunları söyledi:

“Bakanlığımızın öngörmüş olduğu tablet desteği anlamında 450 tabletin öğrencilere dağıtılması noktasında destek gördük. Bunun artarak devam etmesini diliyoruz. Bunlara sadece tablet olarak bakmamak lazım. Bu tabletler çocuklarımızın evdeki sınıfı evdeki okulu olarak değerlendirmek lazım. Tabletlerle birlikte biz okulu, öğretmeni öğrencimizin evine götürüyoruz. Nasıl bir öğrencimiz sınıfa geliyor ise uzaktan eğitim sürecinde bu tabletle erişimini sağlıyoruz. Bu tabletlerin önemi, fiyatından çok daha fazla. Odalarımız olmak üzere katkı veren herkese öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum”

Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.

