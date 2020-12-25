AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, korona virüse yakalandı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, korona virüse yakalandı. Tedavisine evde devam edilen Çopuroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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