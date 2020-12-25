Kayseri´de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı´nda meydana geldi. Aynı yönde giden Kemal Karahöyük yönetimindeki 06 AAN 282 plakalı hafif ticari araç, Harun Topak'ın kulandığı 50 EL 667 plakalı minibüs ve Dündar Topçu yönetimindeki 38 HS 036plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-12-25 23:48:23



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