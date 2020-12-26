Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Beydeğirmeni bölgesi 5 yıldır istenilen amacına ulaşamadı” “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Beydeğirmeni bölgesi 5 yıldır istenilen amacına ulaşamadı” “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz”

İHA

Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Beydeğirmeni bölgesi 5 yıldır istenilen amacına ulaşamadı” “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Yücel, bölgenin 5 yıldır amacına ulaşamadığını söyleyerek, “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Proje ile ilgili yatırımcılara teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “Proje yaklaşık 5 yıl önce hayatiyete geçirilmeye çalışıldı. 5 buçuk milyon metrekare bir alan düşünüldü. O tarihlerde yatırım bedeli de 1 milyar TL olarak görülmüştü. 2020’nin son günlerindeyiz ama çok büyük bir faaliyet yok. B projenin başlaması ile birlikte, şehre uzaklığı, hayvancılıkla uğraşan insanların buraya getirilmesi gündeme gelmişti ancak fazla bir yatırımcının gelmediğini biliyoruz. Bu bulunduğumuz bölge milli emlak tarafından, belediye tarafından kamulaştırılan araziler, Milli Emlak’tan alınan araziler var. Bedelleri çok düşük 1 liralar, 2 liralar, 3 liralarla alınmış ve belediye tarafına geçmişti ancak yapılan ilk ihalelerde 65 artı KDV gibi bir rakamla besi ve hayvancılıkla uğraşan insanlara satıldı. Zaman içerisinde çok fazla bir yatırım olmadı, yatırımcı gelmedi. Bu 5 buçuk metre karenin, 3 milyon metrekaresinde besi ve hayvancılık yapılacağı düşünülmüştü. Zaman içerisinde tekrardan ihaleler, kuralar çekilmeye başlandı. Şu anda edindiğimiz bilgiye göre 1 milyon 800 bin metrekaresi yatırımcıya verildi deniliyor ama hiçbir faaliyet yok. Yetkililerden bu proje ile ilgili isteğimiz devletin tüm imkanlarını kullanarak teşvik verilmesi hususunda ilgililerin dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

“Proje 5 yıl geçmesine rağmen amacına ulaşamadı”
5 yılda tek ihale yapıldığını ve çabalara rağmen bölgeden sonuç alınamadığını söyleyen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, “Beydeğirmeni projesi aşağı yukarı 5 yıl önce, bizim Kocasinan Belediyesi meclisinde dönemin belediye başkanı tarafından gündeme geldiğinde, çiftliklerin yan yana olması ile bizim edindiğimiz bilgi çerçevesinde çok sakıncalı bir üretim olacağı söylenmişti. Biz bununla ilgili Batman’dan, Şanlıurfa’dan ve Eskişehir’den yani bu işi yapan belediyelerden bilgi almıştık ve belediyeden aldığımız bilgi çerçevesinde de hayvan üreticileri demişti ki yan yana çiftliklerde şap hastalığı çok hızlı yayılan bir hastalık, sıkıntı olabilir demişti. Dönemin belediye başkanına biz bu durumu ifade etmiştik. Fakat belediye başkanı böyle bir şeyin Kayseri’de ihtiyaç olduğunu, hayvancılığın çok geriye gittiğini bunu toparlamamız gerektiğini, bunun için bu riskte olsa almamız gerekli demişti. Bizde muhalif olmama adına, tarım ve hayvancılıkta Kayserimize bir katkı sağlayalım, muhalefet iktidarın yanında görüntüsü verme adına gayret ettik. Fakat 5 yıl geçti. Bu hazine arazileri alındı. Belediye başkanları burayı birtakım ihalelerle satmaya gayret etti. Alıcı çıkmayınca bir nevi gözdağı vererek, biz ahırları Kayseri merkezde kapatacağız, mecburen gideceksiniz ifadeleri ile ilk ihalede bir takım arkadaşlara sattılar. Gelinen noktada ikinci, üçüncü ihalelerde alıcı bile çıkmadı. Dördüncü ihaleydi muhtemelen başkanın ifade ettiği, burada da 65 artı KDV gibi bir rakama yaklaşık bir kısmını daha sattılar. Sonuç olarak hala bir amaca ulaşılamadı. Hala görünen şu noktada yatırımcılar gelip burada hala alanları kapatmıyorlar. Yani hayvancılığın burada yapılacağı iddialarından maalesef belediye başkanının gayretlerine rağmen bir sonuç alınamıyor” dedi.

“Muhalefet yapmak değil, belediyelerimize destek olmak istiyoruz”
Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya ulaşması ve yatırımcıların artması için belediyelerin yanında destek olmak istediklerini söyleyen Kazım Yücel, “Biz burada muhalefet olarak değil, genel başkanımızın ve Kayseri milletvekilimizin sürekli TBMM’de kürsüden ifade ettiği gibi Kayseri’ye muhalefet değil iktidar konusunda eğer bir üretim yapılacak, burada da destek olunacaksa her zaman belediyenin yanında olun çerçevesinde, belediyenin yanında oluyoruz. Biz buradan belediye başkanımıza destek olma adına, Tarım Bakanına Kayserimizden seslenmek istiyoruz. Bu arazi Kayseri’nin mülki idi. Biz burayı tahsis ettik. Belediye olarak yapmamız gerekeni yaptık. Yatırımcılar bu noktaya gelip, para harcayıp, içini dolduracak imkana sahip değiller. Çevre illerdeki birçok yere teşvik verirken, Sayın Bakanım Kayseri’ye de bir göz atın, destek çıkın. Buradaki yatırımcı parsel belediyeden ücretsiz mi alır veya buradaki tesisleri devlet kaynaklarıyla mı yapar bilemeyiz ama Türkiye’de hayvancılık ölür ise bu durum Türkiye için de sizin için de büyük bir sıkıntıya dönüşecek. Kayseri’de hayvancılıkla uğraşan yatırımcı arkadaşlar üretmek istiyorlar ama devletin o sıcak elini de omuzlarında görmek istiyorlar. Sayın belediye başkanı gerekirse bu alanları cüzi rakamlara verebilir. Yatırımcılar burada ki ahırları devlet teşviki ile yapabilir. Elinde ki imkanları bu doğrultuda değerlendirerek içini olabildiğince doldurur ve Kayseri’de hayvancılık bir nokta ileri gider. Eğer bu dediklerimizi ciddiye almazsanız, bakın bu arazi 5 yıldır dolmadı, 5 yıl sonra dolmayacak ama biz muhalefet olarak üzerimizde ki vebali atıyoruz. Siz bu anlamda neye karar alırsanız alın genel başkanımız olsun, Kayseri milletvekilimiz olsun, il başkanımız olsun sürekli bize şu ifadeyi kullanıyorlar, ‘Kayseri’de üretimin hepsine belediyelerde destek olalım. İş istihdamı oluşturalım’ Bakanım size de Kayseri’ye teşvik vermek, kaynak göstermek en azından bu alanda bu işler ile ilgili devletin sıcak elinin omuzumuzda gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehmus Günaydın: "31 Aralık ile 4 Ocak arasındaki kısıtlamalarda denetimlerimiz devam edecek” “Kısıtlamanın olduğu günlerde bazı vatandaşlarımızın gerçeğe aykırı belgelerle sokağa çıktıklarını tespit ettik”
YEREL HABERLER Şehmus Günaydın: "31 Aralık ile 4 Ocak arasındaki ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' belgesi aldı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' belgesi ...
Melikgazi'de hızlı çözüm sağlayan whatsapp hattından yüzde 73 memnuniyet
YEREL HABERLER Melikgazi'de hızlı çözüm sağlayan whatsapp hattından ...
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da
Kayseri´de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla ...
Yanlışlıkla tabancayla kendine ateş eden şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Yanlışlıkla tabancayla kendine ateş eden şahıs ...
Şaban Çopuroğlu korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Şaban Çopuroğlu korona virüse yakalandı
Kayseri'de uzaktan eğitime 'oda ve borsa' desteği
YEREL HABERLER Kayseri'de uzaktan eğitime 'oda ve borsa' desteği
Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay ...
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ...
Kayseri'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Kayserispor Lennon'un kartını iptal istiyor Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor Lennon'un kartını iptal ...
Kayseri'de gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı
Kayseri’de 42 ekip ve 88 polis ile eş zamanlı operasyon Kayseri'de aranan 14 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 42 ekip ve 88 polis ile eş zamanlı ...
Kayseri'de 702 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 702 litre kaçak şarap ele geçirildi
Sanayici Kadir Ercan’ın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sanayici Kadir Ercan’ın hayatını kaybetti
Baktır ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Baktır ailesinin acı günü
Başkan Palancıoğlu: "Kurallara uyalım, virüsü birlikte yenelim"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Kurallara uyalım, virüsü ...
Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası
YEREL HABERLER Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri ...
Vatandaşların milyonlarca lirasını dolandıran suç örgütü çökertildi Vatandaşı polis süsü vererek dolandıran çete üyeleri, paraları hiyerarşik sırayla paylaşmış
YEREL HABERLER Vatandaşların milyonlarca lirasını dolandıran suç ...
Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak
YEREL HABERLER Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede ...
Büyükşehirden iki önemli eser daha
YEREL HABERLER Büyükşehirden iki önemli eser daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X