Kazı kazandan polis çıktı Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında şans oyunu oynatan dükkan sahibine para cezası tutanağı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'kuruyemiş' ruhsatı bulunan bir dükkanda yapılan incelemede şans oyunu oynatıldığını tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede dükkan sahibine idari pazar cezası tutanağı tuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir dükkanda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şans oyunu oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Dükkanda inceleme yapan ekipler, içerde şans oyunu oynatıldığını tespit etti. Ekipler dükkan sahibine sosyal mesafeyi ihlal ettiği gerekçesi ile para cezası tutanağı tuttu. ,

Polis ekipleri ayrıca, alışveriş için dükkana gelen vatandaşlara da dükkanın kuruyemiş ruhsatlı olduğu, sadece gıda satışı yapılabileceğini söyleyerek, şans oyunu oynanmaması için uyarılarda bulundu.

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