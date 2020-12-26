Kayserispor’da iç saha kâbusu

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Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.

Ligin 14. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta Konyaspor’a yenilen Sarı Kırmızılılar, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kayserispor, bu sezon Süper Lig'deki iç saha galibiyetini 1.haftasında 10'lık skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.

Sarı Kırmızılılar, bu sezon sahasında çıktığı 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Erzurumspor, Hatayspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarını kaybederken Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

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