Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'na yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'nda meydana gelen olayda, bayi içerisinde mermi bulan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bayiye isabet eden kurşunun yorgun mermi olduğunu belirledi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bayide inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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