“2020 yılındaki en anlamlı çalışmamız ‘Sosyal Belediyecilik’ oldu” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar: “Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete çevirdik” “Her şeyi ile birlikte 100’ün üzerinde bölgede yeni yollar yaptık”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, 2020 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “2020 yılındaki en anlamlı çalışmamız ‘Sosyal Belediyecilik’ oldu” dedi.

Belediye olarak sosyal hizmetlerin 12 ay devam ettiğini fakat pandemi sürecinde daha fazla yardım yaptıklarını söyleyen Ahmet Çolakbayraktar, “2020 yılı hem dünyada, hem ülkemizde normal seyirlerle başlamış bir yıl olmasıyla birlikte, Mart ayından itibaren bütün dünyada bilmediğimiz duymadığımız yeni literatürler, yeni tanımlar ve yeni yeni belediyecilik faaliyetleri ile karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Özellikle covid19 pandemisi küresel manada bir mücadele, bizde burada yerel imkanlarla toplum sağlığı, vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için çalışmalar yürüttüğümüz bir yıl oldu. Biz 2020 yılı için sene başında neler yapacağımızı bir program dahilinde dağıtmıştık. Ocak ayıdan bunu yapacağız, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında şunları yapacağız diye belirli bir takvimimiz vardı ve o takvimin işleyişine göre de yapmamız gereken ihaleler, programlarımız diye de bu şekilde devam ediyorduk ancak Mart 11 geldiği zaman, Türkiye’de ki ilk vakanın gözükmesi ile birlikte bazı şeyler o program dahilinde gitmemeye başladı. Pandeminin ilk zamanlarında bazı aksamalar olsa da arkasından gerekli hızı kazanarak, gerekli hassasiyeti göstererek 2020 yılında yapmamız gereken rutin belediyecilik hizmetleri manasında yol, kaldırım, asfalt, çevre düzenlemesi gibi işlemlerimizin hepsine yakınını yaptığımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Birçok şeyi yeni duyduk ancak hijyen çok fazla hayatımıza giren bir kavram oldu. Kocasinan Belediyesi olarak hijyen kavramını aslında 45 yıldır süre gelen faaliyetlerimiz içerisinde, özellikle okulların hijyen kavramını zaten yapıyorduk. Pandemi ile birlikte hijyen konusunda kamuya açık alanlarda, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda hijyen temizliği yaparak, toplum sağlığını koruyabilme noktasında çalışmalar yürüttük. Daha öncesinde okullar, camiler gibi belirli alanlarda sürdürdüğümüz hijyen çalışmalarını sağlık ocakları, eczaneler, kamuya açık binalar, kamu binaları ve belediyelerimizin tesislerinde daha sık bir şekilde bu çalışmaları yürüterek vatandaşlarımızı korumaya çalıştık. Dezenfektan dağıtarak ve dönemin olmazsa olmazı maske idi. Hemen acilen tesislerimizde maske üreterek vatandaşlarımıza maske dağıtımı da yapmış olduğumuz işler arasındaydı. Pandemi ile hayatımıza giren işlerden bir tanesi de sosyal hizmetlerimizin daha da artırılmasıydı. Kocasinan Belediyesi olarak biz zaten sosyal hizmetler manasında, kayıtlı olan ve yardıma muhtaç ailelere desteklerimizi 12 ay sürdürüyorduk ama bu süre içerisinde sadece bu ailelere değil daha fazlasına yardım yapmak, yardımında hem sıklığını, hem de değerini artırabilmek içinde bir çalışma yürüttük. Bizim listemizde olmayıp, belki ihtiyaç sahibi de olmayıp da bu süreçte işini kaybedip ihtiyaç sahibi olabilecek kişileri de araştırarak sosyal hizmetler manasında daha fazlaca, sosyal belediyecilik olarak vatandaşımıza devletin sıcak elini ulaştırma noktasında bir çalışma yürüttük. Buda 2020’de en anlamlı çalışmalar nelerdir deseniz, ben öncelikle sosyal belediyecilik olarak yaptığımız vatandaşa yapmış olduğumuz bu yardımları söylerim. Çünkü bunlar işin özünde bugünün şartlarında en önemli, en değerli olması gereken çalışmalardı” dedi.

“Sokağa çıkma kısıtlaması bize yaradı”

Çolakbayraktar, kısıtlamaların hizmete çevrilmesi noktasında kendileri için fırsat olduğunu belirterek, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günleri, bizim açımızdan fırsata çevrilmiş günler olarak bakabiliriz. Çünkü yollar, kaldırımlar bize kaldı. Bizim trafiğe açık bazı yoğun alanlarda yol yenileme ve ya alt yapı çalışmalarımızda trafiği aksatmadan parça parça yaptığımız veyahut çok hızlı bir süre içerisinde yapmamız gereken yerler vardı. 2020’de özellikle bu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde bu bölgeleri seçerek oralarda ki alt yapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Hafta sonlarında ve ya arka arkasına birkaç gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarında bu bölgede ki çalışmalarımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilme ve hem trafiği aksatmama hem rutin gündelik hayatın içerisinde bir aksaklığa meydan vermeden çalışmalarımızı yürütmüş olduk. Baktığınız zaman sokağa çıkma kısıtlaması bir zorluk gibi görünse de bizim açımız dan da bazı işler için de kolaylığa vesile oldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm olmazsa olmazlarımızdan”

Başkan Çolakbayraktar, Kocasinan Belediyesi’nde kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kentsel dönüşüm eşittir Kocasinan, Kocasinan eşittir kentsel dönüşüm. Bizim bölgemizde kentsel dönüşüm olmazsa olmaz işlerin başında geliyor. Hem devam eden kentsel dönüşüm projelerimiz var, hem yeni kentsel dönüşüm projelerimiz var. Kocasinan Belediyesi içerisinde ki bu işler devam edecek çünkü yenilenmeye ihtiyaç duyan çok bölgemiz var. Bu noktada 2020’de şükür herhangi bir kesintiye uğramadan çok şükür kentsel dönüşüm çalışmalarımız da devam etti. Hem yeni ihalelerin yapılaması, yeni inşaatların başlaması, hem mevcut inşaatların devam etmesi, devam edenlerin bitmesi ile hak sahiplerine dairelerinin sağlanması ya da bölgenin ihtiyaçlarını oluşturacak okul, yol, değişik sosyal donatılar ve alt yapı ihtiyaçları bunları da yine 2020 yılı içerisinde devam ettirdik. İnşallah şu anda ki hızımızın artmasını tabi ki isteriz. Sürecin daha hızlı bir şekilde ilerlemesini isteriz ama şu anda baktığımız zaman bütün kentsel dönüşüm bölgelerimiz içerisinde çalışmaların olduğunu, devam ettiğini söyleyebiliriz. İnşallah önümüzde ki yıl beklentinin fazla olduğu ve yeni yeni bölgelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız vererek o bölgede yaşayan hemşerilerimize de müjdeli haberlerle buluşturacağız.”

“Kafe Sinan’lardaki sıcak ortamlara dönmeyi hayal ediyoruz”

Kocasinan Belediyesi olarak kadın istihdamını ön plana çıkarttıkları Kafe Sinan’ların açılacağı günleri beklediklerini söyleyen Çolakbayraktar, “Kafe Sinanlar bizim yöresel mutfağı ön plana çıkarttığımız, kadın istihdamını ön plana çıkarttığımız sosyal tesislerimizdir. İnsanları rahat bir şekilde güven içerisinde gelebilecekleri mekanlar sağladık. Burada insanlar sosyalleşme imkanı ile birlikte de Kayseri mutfağının yöresel menülerini tadabilsinler diye bu projeyi yapmıştık. Arkada mutfakta çalışan personellerimizde ev hanımlarının yoğun olduğu, kadın istihdamını desteklediğimiz tesislerimizdi. Maalesef bu bölgelerde içerisinden geçtiğimiz dönemden nasibini aldı. Tesislerimiz şu anda da kapalı. İnşallah 2021’de yeniden o özlediğimiz günlere dönüp yeniden Kafe Sinan da muhabbet edebileceğimiz, insanların bir araya gelebileceği ortamlara dönmeyi arzu ediyoruz. Şu anda orada çalışan personellerimizden kısa çalışma ödeneğinden istifade edenlerimiz var, bazılarını biz başka bölgelerimizde istihdam ederek çalışmalarını sürdürdüklerimizde var. Paket servis olarak Kayseri mutfağı buna uygun olmadığı için yapamıyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte yeni tesislerle daha fazla insanımıza Kafe Sinan’larda hizmet verebilmenin arayışı içerisindeyiz” dedi.

“İlçemizdeki gençleri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz”

Kocasinan’da yapılan bütün işlerin temelinde gençlerin olduğunu ve onları kendi çocukları gibi görerek yardım ettiklerini söyleyen Ahmet Çolakbayraktar, “Bot dağıtımı geçen senede yaptığımız bir işti. Özellikle yılın son aylarında çocuklarımıza kışı rahat geçirebilmeleri adına, yüzleri gülsün, soğuktan etkilenmesinler diye yaptığımız bir uygulamadır. Bütün yapılan işlerin temelinde çocuklar, gençler var. Sizin evlerinizde çocuklarınıza bakış açınız nasıl ise bizim de şehirdeki evlatlarımıza bakış açımız aynı şekilde. Onları koruyabilmek, onları önceleyebilmek ve onların ihtiyacını karşılayabilme noktasında hem ailelere destek olabilmek, hem de böyle günlerde bir hediye ile yüzlerini güldürebilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma. Dünden itibaren dağıtıma başlandı, birkaç gün içerisinde dağıtımı da tamamlanmış olacak. Bin 500’e yakın çocuğumuzu sevindirmiş olacağız. Direnç paketinde en çok bahsedilen konu sağlığınıza dikkat edin, spor yapın ve iyi beslenin covid19’a yakalanmış olsanız bile bu noktalara dikkat edin ki fazla hasar vermesin deniliyor. O zaman bizde dedik ki gıda da paketlerimizi dağıtıyoruz hatta ve hatta gıda paketlerinde hijyen malzemelerini de artırdık. O zaman şimdi de artık mevsimi C vitamini alınabilmesi için direnç paketleri oluşturduk. Bunların da dağıtımını yaptık. Bu noktada da yaklaşık 2 bin aileye meyve paketlerimizden ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında 100’ün üzerinde bölgede yol yaptık”

Başkan Çolakbayraktar, 2020 yılında 100’ün üzerinde bölgede sadece asfalt sermediklerini ve her şeyi ile yol yaptıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kocasinan Belediyesi olarak, 2020 yılında 100’ün üzerinde noktada yol çalışması yaptık. Bir de çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki, biz sadece asfalt dökerek yol yaptık demiyoruz. Bu asfalt serim işi ama biz yol yapıyoruz. Altyapısı ile beraber yapıyoruz. Yol yapılacaksa, yenilenecekse yolu kaldırıyoruz, yeniliyoruz ve arkasından da asfalt serimi yapıyoruz. Yoksa mevcut yolun üzerine asfalt dökmek işin en kolay tarafı. Tesisimiz ve imkanlarımız var şükür. Serersiniz ve dersiniz tamam ama yol yapacağız denildiği zaman, altyapısı ile beraber hem zaman alan hem külfetli olan hem de bu külfeti paylaştığınız farklı kurumların da beraberinde organize etmiş olduğunuz bir çalışma yöntemi. Şükür yapılan işler akşamdan sabaha yapılan işler değil, geleceğe de hitap eden işler olduğu için, yol ve altyapı işlerimiz gayet disiplinli bir şekilde devam ediyor.”

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