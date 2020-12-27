Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta rakip potalara 1002 sayı attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. SarıKırmızılılar 13 maçta rakip potaya 1002 sayı atarken kendi potasında ise 1052 sayı gördü.

Ligin ilk yarısını 50 sayı averajla tamamlayan Sarı Kırmızılılar, ligdeki en farklı galibiyetini Samsun Canik Belediyespor maçında 10754'lük skorla alırken en farklı yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı (9169) aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.