7/24 Kütüphane kısıtlamalarda da yoğun ilgi görüyor Talas Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Halil İbrahim Yolcusoy: “Kütüphanemiz açıldığı günden beri 26 bin 500 öğrenciyi misafir etti”

Talas Belediyesi tarafından 31 Ekim’de açılışı yapılan 7/24 Kütüphane pandemi kısıtlamalarında da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 7/24 Kütüphane ile ilgili bilgiler veren Talas Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Halil İbrahim Yolcusoy, “Kütüphanemiz açıldığı günden beri 26 bin 500 öğrenciyi misafir etti” dedi.

Kütüphanenin birçok kesim için özel bölümleri olduğunu ve ilk 10 günde 10 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Talas Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Halil İbrahim Yolcusoy, “Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanemiz, çok yönde hizmet vermek için tasarlanan bir merkezimizdir. İlk 2 katı kurs ve kültürel faaliyetler için kullanılıyor, 1 katımız süreli yayınların olduğu işitme ve görme engeliler ile grup çalışmaları için oluşturulan bölümlerimizin yanı sıra, bilgisayar odasından çok amaçlı salona kadar çeşitli uygulamaları barındıran bir merkezdir. Son katımızda ise akademisyenlerimize ayrılan bölümümüzdür. 31 Ekim’de açıldı kütüphanemiz ve o günden bu güne kadar ortalama 26 bin 500 öğrencimize ev sahipliği yaptık. İlk 10 günde 10 bin civarı misafirimize ev sahipliği yaptık daha sonra da bu rakamlara ulaştık” dedi.

Halil İbrahim Yolcusoy, kütüphanede sadece öğrencilere değil akademisyenlere de hizmet verildiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burayı daha çok üniversite öğrencilerimiz kullanıyor ama tabi ki bunun yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise ve akademisyenler de dahil bütün kademedeki öğrenciler ziyaret ediyor. Pandemi kısıtlamalarından dolayı 20 yaş altı öğrencilerimiz 13.0016.00 saatleri arasında gelmeye çalışıyorlar ve derslerine çalışıp gidiyorlar. Kütüphanemizin son tedbirler sonrası açılış saati sabah 08.30, kapanış saati de akşam 19.00 olarak düzenlendi. Akşam 19.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz burada nezih bir ortamda öğrencilerimizin derslerine çalışabilmeleri ve kitap okumaları için hizmet vermekteyiz. Bütün öğrencilerimizi hafta içi 08.3019.00 saatleri arasında bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.