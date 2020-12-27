Denis Alibec kadroda yok

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Hes Kablo Kayserispor’da sakatlık şoku.

Süpe rLig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da yarın oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi Rumen forvet Denis Alibec’ten kötü haber geldi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda sakatlanan Alibec, maç kadrosuna dahil edilmedi. Alibec yarın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Denis Alibec Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeni ile maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, yapılacak olan detaylı incelemeler neticesinde durumu netlik kazanacaktır” denildi.

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