Cancanlı Osman 2 gündür kayıp

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Develi ilçesinde Cancanlı Osman olarak bilinen 50 yaşındaki ahraz Osman Genç'ten yakınları iki gündür haber alamıyor.

Develi ilçesinden Kayseri şehir merkezine gelen 50 yaşındaki Osman Genç'ten yakınları iki gündür haber alamıyor. Polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunan aile ahraz olan Osman Genç'i görenlerin polis, jandarma veya 0536 599 7281 numaralı telefona bilgi vermesini istedi.

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