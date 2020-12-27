Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.
Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeni ile maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, yapılacak olan detaylı incelemeler neticesinde durumu netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-12-27 13:14:19
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