Bellona Kayseri'de en skorer isim Harris oldu

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Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu. Tyasha Harris Sarı Kırmızılı forma ile bütün maçlarda forma giyerken toplam 254 sayı üretti. Harris’i 179 sayı ile Melis Gülcan, 173 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.

Kadınlar basketbol liginin ilk yarısında 13 maça çıkıp 3 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında 1002 sayıya imza atan oyuncular şunlar:

Tyasha Harris 13 maç 254 sayı

Melis Gülcan 12 maç 179 sayı

Mikiah Harrigan 11 maç 173 sayı

Esra Ural Topuz 12 maç 99 sayı

Ayşegül Günay Aladağ 12 maç 99 sayı

Kalani Brown 4 maç 59 sayı

Jacki Gemelos 7 maç 47 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde 13 maç 33 sayı

Kylee Shook 3 maç 23 sayı

Sevgi Tonguç 11 maç 22 sayı

Gülse Uğur 10 maç 14 sayı

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