Bellona Kayseri'de en skorer isim Harris oldu

Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu. Tyasha Harris Sarı Kırmızılı forma ile bütün maçlarda forma giyerken toplam 254 sayı üretti. Harris’i 179 sayı ile Melis Gülcan, 173 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.
Kadınlar basketbol liginin ilk yarısında 13 maça çıkıp 3 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında 1002 sayıya imza atan oyuncular şunlar:
Tyasha Harris 13 maç 254 sayı
Melis Gülcan 12 maç 179 sayı
Mikiah Harrigan 11 maç 173 sayı
Esra Ural Topuz 12 maç 99 sayı
Ayşegül Günay Aladağ 12 maç 99 sayı
Kalani Brown 4 maç 59 sayı
Jacki Gemelos 7 maç 47 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde 13 maç 33 sayı
Kylee Shook 3 maç 23 sayı
Sevgi Tonguç 11 maç 22 sayı
Gülse Uğur 10 maç 14 sayı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.