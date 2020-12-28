Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 41.kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 15.haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 18 kez, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 41 gol atarken Kayserispor ise 51 gol attı.

Ankara'da oynanan 20 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 11 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Başkent ekibinin 35 golü bulunurken Kayserispor'un 23 golü oldu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 GençlerbirliğiKayserispor 21

2019/2020 KayserisporGençlerbirliği 20

2017/2018 KayserisporGençlerbirliği 32

2017/2018 GençlerbirliğiKayserispor 12

2016/2017 GençlerbirliğiKayserispor 21

2016/2017 KayserisporGençlerbirliği 02

2015/2016 KayserisporGençlerbirliği 02

2015/2016 GençlerbirliğiKayserispor 20

2013/2014 KayserisporGençlerbirliği 10

2013/2014 GençlerbirliğiKayserispor 11

2012/2013 KayserisporGençlerbirliği 10

2012/2013 GençlerbirliğiKayserispor 40

2011/2012 KayserisporGençlerbirliği 23

2011/2012 GençlerbirliğiKayserispor 10

2010/2011 GençlerbirliğiKayserispor 41

2010/2011 KayserisporGençlerbirliği 11

2009/2010 KayserisporGençlerbirliği 11

2009/2010 GençlerbirliğiKayserispor 00

2008/2009 GençlerbirliğiKayserispor 04

2008/2009 KayserisporGençlerbirliği 13

2007/2008 KayserisporGençlerbirliği 30

2007/2008 GençlerbirliğiKayserispor 11

2006/2007 GençlerbirliğiKayserispor 22

2006/2007 KayserisporGençlerbirliği 00

2005/2006 GençlerbirliğiKayserispor 32

2005/2006 KayserisporGençlerbirliği 20

2004/2005 GençlerbirliğiKayserispor 00

2004/2005 KayserisporGençlerbirliği 12

1997/1998 GençlerbirliğiKayserispor 21

1997/1998 KayserisporGençlerbirliği 20

1995/1996 GençlerbirliğiKayserispor 11

1995/1996 KayserisporGençlerbirliği 22

1994/1995 GençlerbirliğiKayserispor 31

1994/1995 KayserisporGençlerbirliği 34

1993/1994 GençlerbirliğiKayserispor 40

1993/1994 KayserisporGençlerbirliği 13

1992/1993 KayserisporGençlerbirliği 10

1992/1993 GençlerbirliğiKayserispor 04

1985/1986 GençlerbirliğiKayserispor 21

1985/1986 KayserisporGençlerbirliği 11

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