Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar sağlık kontrolleri yapılmak üzere Adli Tabipliğe getirildikten sonra, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.