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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan 2020-2021 değerlendirmesi

İHA

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan 2020-2021 değerlendirmesi

Türkiye’nin üretim üssü Kayseri’nin en büyük organize sanayi bölgesi konumundaki Kayseri OSB pandemiye adeta meydan okurken, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Dünya piyasalarında yaşanan yoğun rekabet ortamında ve tüm sektörleri etkileyen küresel pandemi nedeniyle 2020 yılı oldukça zorlu ve mücadele dolu geçti.” dedi.
Pandeminin ortaya çıktığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan ekonomik daralma ve tüm olumsuzluklara rağmen, hibe, teşvik ve destek paketleriyle ekonominin çok güçlü bir koruma kalkanı altına alındığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Bu sayede, daralmanın şiddeti Avrupa ekonomilerine bile kıyasla daha iyi bir durumda oldu. Bu durum büyüme rakamlarına da yansıdı. Özellikle yılın ortasından sonra ekonomide büyüme rakamları beklenenin üstünde geldi” diye konuştu.
2020 yılında pandemi ile yaşanan küresel değişimler yeni ticaret yöntemlerinin de ortaya çıkmasına sebep olduğuna işaret eden Başkan Nursaçan, “Fakat bu değişimler Türkiye gibi ülkeler için ciddi fırsatlar içeriyor. Ülke olarak uzun vadeli sözleşmeler yapabilirsek ve yeni ticaret kanallar açabilirsek Türkiye, dünya ihracat pastasında ciddi bir paya kavuşmuş olacak. Öte yandan 2020 yılında da dış kaynaklı ve maksatlı spekülasyonlar ile ülkemizi sendeletme, geriletme amacında olan küresel güçlerin karşısında ekonomimizin sağlam bir şekilde ayakta durduğunu görmekteyiz.” şeklinde konuştu.
Günümüzde güçlü ülke olmanın yolunun güçlü bir ekonomiden geçtiğine vurgu yapan Başkan Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü ekonomi ise sürdürülebilir ve rekabetçi sanayiye sahip olmayı gerektirmektedir. Güçlü bir sanayiye sahip olabilmek içinde bir bilgi toplumuna dönüşmeli, mesleki ve teknik eğitimde reformlar yapmalı, her geçen gün önemi daha da artan tasarım noktasında yeniliklere ayak uydurmalıyız.”
Kayseri OSB olarak 2020 yılında birçok önemi projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, “Türkiye’nin yurt dışında yer alan en büyük Türkiye Ticaret merkezi Dubai’de faaliyete geçirildi. Teknik Kolejimiz 2700 öğrencisi ile gurur kaynağımız oldu. Mezun olan öğrencilerimizin tamamı sanayimize kazandırıldı. Tasarım Merkezimiz çalışmaları ile sektörde önce konumuna ulaştı. İç Anadolu’nun en büyük Fuar ve Kongre Merkezi gibi önemli projeler tek tek hayata geçirildi.” dedi.
2021’DEN BEKLENTİLER
Kayseri OSB’nin 2021 yılında da gerek yurt içinde gerekse yurtdışında büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yapmaya devam edeceğine işaret eden Başkan Nursaçan, 2021 yılına ilişkin beklentilerini ise şöyle sıraladı:
*2021 yılında da; tüm sektörlerimiz paydaşlık kültürünü önceleyerek ve sorunları konuşarak en önemlisi de yerli ve ortak sermaye bilinci doğrultusunda birbirleri ile değil dünya ile rekabet ederek, ülkemizin gücüne güç katamaya devam etmelidir.
*Nitelikli işgücü noktasında mutlaka yeni adımlar atılmalı, meslek liseleri yaygınlaştırılmalı vakit kaybetmeden insanımıza yatırım yapılmalıdır.
*Türk Sanayicileri olarak, 2021 yılından önemli beklentimizden biri de metal ve kimya sektörlerinde hammadde temini noktasında dışa bağımlılığımızın azaltılmasıdır. Kayseri OSB, pek çok sektörün ana maddesi olan sünger üretimi ile ilgili 2020 yılında fizibilite çalışması hazırlayarak, ithalatın yani dışa bağımlılığın azaltılması yönünde ciddi çalışmalar yapmaktadır.
*Bir ülkeyi bir ulusu güçlü yapan, üretim gücüdür. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için sanayiyi daha nitelikli üretim yapısına kavuşturmak durumundayız. Kaybedecek zamanımız yoktur.
*Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için durmadanyılmadan çalışmalara devam edilecek ve inşallah elbirliğiyle ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba ve gayret gösterilecektir.
*İnanıyorum ki 2021 yılında milli bir dayanışma içinde, ülkemizin üretim ve ticaret kabiliyetlerini artırarak, ekonomik başarı çıtamızı çok yukarılara taşıyacağız.
*Haksız rekabet ve kayıtdışı ne yazık ki, Türk ekonomisinin kapanmaz yarasıdır. 2021 yılında beklentilerimizden birisi de, fiyat kırmak ve birbirimizin müşterisini kapmak gibi bizlere ve ekonomimize zarar veren yöntemlerle, bindiğimiz dalı kesmeden, tam aksine birbirimizle konuşarak ve adilane yarışarak, yurtdışı firmalarla rekabet etmeliyiz. Ekonomimizi içten içe kemiren kayıtdışı ile mücadelede de yeni bir aşamaya geçilerek, etkin mücadele verilmesi şarttır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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