Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek ‘Büyülü Kış eTwining projesi ile öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde çalışma ruhunu öğrenecek

eTwining uluslararası projesi olan ‘Büyülü Kış’ ile 610 yaş arasındaki öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde yeni arkadaşlıklar edinerek takım çalışması ruhunu öğrenecek.

Melikgazi 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1/L Sınıfı Öğretmeni Fatma Yakutsoy Yılmaz, “Projemiz kış temasına yönelik etkinlikleri barındıran bir projedir. 610 yaş arası öğrencilere yönelik planlanmıştır. Projemiz için belirlenen çalışma takvimi 4 aylık bir süreci kapsamaktadır” dedi.

Yılmaz, “ Öğrencilerimizin kışın yapılacak aktivitelere yönlendirilmesi, el becerilerini geliştirici faaliyetler yapmalarına imkan vermesi ve proje takviminde belirtilen 'sokak hayvanlarını besleme ünitesi hazırlama, atkı örerek ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırma' gibi sosyal sorumluluk ve bilinci geliştirmesi gibi hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz” ifadesinde bulunarak proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Tüm bunları yaparken işbirliği ve takım çalışması ruhunu oluşturmak, çevrim içi toplantılar düzenleyerek yeni arkadaşlıklar kurmak, kendini ifade edebilmek ve ortak bir hedef için çalışabilmek, anketlere katılmak, multimedya araçlarını düzeylerine uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve özellikle uzaktan eğitim sürecinin yaşandığı şu günlerde velilerimizi de çalışmalarımızın içinde görmek bizim yan hedeflerimizdir.

Projeye ülkemizin farklı şehirlerindeki 10 farklı sınıfın yanı sıra Avrupa'nın da 5 farklı ülke ve okulundan öğretmen ve öğrenciler katılmaktadır. Çocuklarının ve öğrencilerin bu etkinliklerden faydalanmalarını isteyenler projenin "Büyülü Kış" ismiyle Instagram, Facebook ve Blogger hesaplarını ziyaret edebilir”

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