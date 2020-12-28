Büyükşehirin tabletleri öğrencilere ulaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin tabletleri öğrencilere ulaşıyor

İHA

'Belediyeler Eğitime Destek Veriyor' projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uzaktan eğitime verdiği tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bir bir ulaşıyor. Büyük sevinç yaşayan öğrenciler Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Büyükkılıç da tableti ellerine ulaşan öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Büyükşehirin tabletleri öğrencilere ulaşıyor

‘Belediyeler Eğitime Destek Veriyor’ projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uzaktan eğitime verdiği tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bir bir ulaşıyor. Büyük sevinç yaşayan öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, Büyükkılıç da tableti ellerine ulaşan öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerine 5 bin adet tablet teslim töreni yapılmıştı. Eğitime yapılan dev kampanya kapsamında öğrencilerin Pandemi dönemindeki uzaktan eğitimine destek olmak maksadıyla teslim edilen tabletler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Tabletler ellerine ulaşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, Başkan Memduh Büyükkılıç’a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.
Pandemi döneminde öğrencilerin eğitimine destek sağlayacak tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilerek, bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda öğrencilere ulaştırılmaya başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gençlerimizin donanımlı olmasını, eğitimin aksamamasını göz ardı etmeyen bir anlayış ve yaklaşım içerisinde hareket ediyor, Milli Eğitimimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz olayı böyle görüyoruz. Mazeret üretmiyoruz, pandemi koşullarına üzerimize ne düşüyorsa onu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Tableti ellerine ulaşan öğrencilerin mutluluğunu görmenin önemli olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, her şart ve koşulda devletin desteğini hisseden öğrencilerin de çok çalışarak gösterecekleri üstün başarı ile topluma örnek bireyler olmalarının önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan destek kampanyasında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere teslim edilen toplam 5 bin adet tabletin maliyeti 6,5 milyon lira olurken, yapılan destekler ile öğrencilerin eğitiminin aksamaması, ihtiyacın giderilmesi ve başarılı olması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas - Anayurt Tramvay hattı ihalesi 30 Aralık'ta yapılacak
YEREL HABERLER Talas - Anayurt Tramvay hattı ihalesi 30 Aralık'ta ...
ERÜ ve Üsküdar Üniversitesi Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı
YEREL HABERLER ERÜ ve Üsküdar Üniversitesi Arasında “İşbirliği ...
Talas Belediyesi Mehmet Akif'i online oyunla andı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi Mehmet Akif'i online oyunla andı
Bu köyde çocuklar uzaktan eğitim alabilmek için tepelere çıkıyor İnternet çekmeyen köyde çocukların uzaktan eğitim mücadelesi
YEREL HABERLER Bu köyde çocuklar uzaktan eğitim alabilmek için ...
Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor
“Teklif edilen asgari ücret sadece bir kişi için geçerli” Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven: “Asgari ücret ile insan onuruna yaraşır bir geçim sağlanmalıdır”
YEREL HABERLER “Teklif edilen asgari ücret sadece bir kişi için ...
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek ‘Büyülü Kış eTwining projesi ile öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde çalışma ruhunu öğrenecek
YEREL HABERLER Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi ...
“Asgari Ücretle İlgili Talebimizin Arkasındayız"
YEREL HABERLER “Asgari Ücretle İlgili Talebimizin Arkasındayız"
Kayseri´de DEAŞ operasyonu; 7 Suriyeli gözaltında
YEREL HABERLER Kayseri´de DEAŞ operasyonu; 7 Suriyeli gözaltında
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Tek eksiğimiz maç kazanmak
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Tek ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan 2020-2021 değerlendirmesi
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan ...
Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
“Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin hapis cezası var” Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Medyada sokak hayvanlarını tedavi ettiği söylenen vatandaşımız veteriner hekim değil”
YEREL HABERLER “Veteriner hekim dışında yaralı hayvana müdahalenin ...
Kayserispor'da Fernandes kadroya alınmadı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Fernandes kadroya alınmadı
Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak
YEREL HABERLER Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak
Başkentte Cüneyt Çakır düdük çalacak
YEREL HABERLER Başkentte Cüneyt Çakır düdük çalacak
Bellona Kayseri'de en skorer isim Harris oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'de en skorer isim Harris oldu
Minibüste soludukları çakmak gazı patlayan 3 kuzen yaralandı
YEREL HABERLER Minibüste soludukları çakmak gazı patlayan 3 kuzen ...
Park halindeki araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç cayır cayır yandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşım yaptığı öğrenciden teşekkür 12. sınıf öğrencisi Fadime Patat: “Bakanın paylaşımını arkadaşlarım sayesinde öğrendim” “Okuyan 4 kardeşiz ve tabletten önce derslere girmekte zorlanıyorduk”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşım yaptığı ...
Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak günler yaşanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de 30 yıl sonra kış mevsiminde en sıcak ...
Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X