ERÜ ve Üsküdar Üniversitesi Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Üsküdar Üniversitesi arasında 'İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında ARGE başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütülecek.

Online olarak gerçekleştirilen protokol imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk Uysaler, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ile akademisyenler katıldı. GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul’un açılış konuşması ile başlayan imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, işbirliği protokolü ile öğrenci değişimi, akademik personel değişimi gibi birçok alanda ortak projeler yürütüleceğini söyledi. Konuşmasında ERÜ ve Araştırma Merkezleri hakkında bilgiler de veren Rektör Çalış, şunları kaydetti;

“Erciyes Üniversitesi 43 yıllık mazisi olan köklü bir üniversitedir. Aynı zamanda da 11 araştırma üniversitesinden de birisidir. Bu yıl YÖKAK tarafından da akreditasyona kabul edilen Üniversitelerden birisi olarak, ilk değerlendirmeleri de geçtik. Son değerlendirmede yüz yüze yapıldıktan sonra inşallah YÖKAK tarafından kurumsal akredite edilen ilk üniversitelerden birisi olmayı da bekliyoruz” dedi. Üniversiteler ile işbirliğine önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Üniversiteler ile yapılacak işbirliği çok önemli. Araştırma üniversitelerinin parametrelerinden birisi de üniversiteüniversite işbirliği yayınları. Bugün imzalayacağımız anlaşma ile bizim Üsküdar Üniversitesi’ne vereceğimiz çok şey var. Bizimde Üsküdar Üniversitesi’nden de alacağımız çok şey var. Karşılıklı işbirliği içerisinde önemli projeler çıkacağına ben inanıyorum. Tabi ki GENKÖK bu anlaşmanın başında olacak ama diğer merkezlerimiz ve fakültelerimiz ile de işbirliklerimiz olacak. Gerçekten bizim içinde gurur verici bir durum. Biz işbirliği yapmaktan biz üniversite olarak çok mutlu oluyoruz. Bu vesile ile birlikte çok fazla çalışma, çok fazla proje yaparız. Bu dünyaya, ülkemize ve insanlığa katkı olur ümidindeyim. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da konuşmasında imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek, Araştırma ve inovasyonu önemseyen bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iyi bir ortaklık olacağını söyledi. Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan işbirliği protokolüne imza attı. İmzalanan işbirliği protokolü ile iki üniversite arasında ARGE başta olmak üzere öğrenci, akademik personel değişimi, ortak program, öğrenci kredi transferi, ortak araştırma, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinlikler ile Üsküdar Üniversitesi ile ERÜ GENKÖK arasında yapılacak ulusal ve uluslararası projelerde laboratuvar imkanlarının karşılıklı yararlanmalarını, birlikte proje yapmalarını, bilgi, görgülerini artırmak için kısa veya uzun süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri konularında işbirliği gerçekleştirilecek.

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