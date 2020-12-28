Büyükşehir KAYMEK'ten bir ilk, canlı anlatımlı sanal sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş, Pandemi süreci ile değişen ve dönüşen şartlara uygun olarak bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. KAYMEK tarafından hazırlanan “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan İsimli Canlı Anlatımlı Sanal Sergi” Çarşamba günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından şehrimizin ve kültürümüzün tanıtımı, geleneksel el sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılması noktasında yürütülen yüz yüze eğitim ve sergi faaliyetlerine Kovit19 önlemleri nedeniyle ara verilmiş ancak belediyeler içerisinde bir ilke imza atarak KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) hayata geçirilmiş ve gençlere yönelik LGS, YKS kursları ve 17 farklı branşta sanat ve mesleki eğitim kursları ile binlerce öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti verilmişti. Diğer yandan ‘Evde Kalalım KAYMEK ile Sanat Yapalım’ sloganı ile yayın hayatına başlayan KAYMEK CANLI YAYIN; Aralık ayı başından beri Youtube, İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında el sanatları ve genel kültüre ilişkin eğitici canlı yayınları ile büyük bir ilgi görüyor.

Yine pandemi süreci ile değişen ve dönüşen dünyada oluşan bu gereklilikten kaynaklı KAYMEK bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Sergi faaliyetlerini sanal dünyada gerçekleştirerek bir nebzede olsun sosyal yaşama katkı sunmayı amaçlayan KAYMEK, pandemi döneminde Mimar Sinan anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan ancak ziyarete sunulamayan “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” isimli sergiyi 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 20:00’de ‘canlı anlatımlı sanal sergi’ olarak Youtube ve İnstagram isimli sosyal platformlarından sanatseverlerin beğenisine sunacak.

29 KAYMEK el sanatı eğitmeni hünerli elleriyle 24 farklı el sanatı branşında 29 eseri ‘’Medeniyetin dehası Mimar Sinan’’ isimli sergi için ziyarete hazır hale getirdi.

Şehrimizin gururu Mimar Sinan’ın medeniyetimize miras olarak bıraktığı eşsiz eserlerinden oluşan sergi, canlı anlatımlı sanal sergi olması bakımından da bir ilk olacak.

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