Bellona Kayseri Basketbol memnun edemedi

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Bellona Kayseri Basketbol, 13 hafta süren ligin ilk yarısında camiasını memnun edemedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısı oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren SarıKırmızılılar 13 hafta sonunda 3 galibiyeti de evinde aldı.

Sarı Kırmızılılar, OGM Ormanspor’u, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş’ı yenerken, İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Elazığ İl Özel İdarespor ve Çankaya Üniversitesine mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol’un ilk yarıda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

1.Hafta Bellona Kayseri Basketbolİzmit Belediyespor 6869

2.Hafta Hatay B.B.sporBellona Kayseri Basketbol 9088

3.Hafta Bellona Kayseri BasketbolGalatasaray 7479

4.Hafta Adana BasketbolBellona Kayseri Basketbol 8370

5.Hafta Bellona Kayseri BasketbolNesibe Aydın 6270

6.Hafta FenerbahçeBellona Kayseri Basketbol 9169

7.Hafta Bellona Kayseri BasketbolOGM Ormanspor 8079

8.Hafta Bellona Kayseri BasketbolMersin Yenişehir Belediyespor 8296

9.Hafta Bellona Kayseri BasketbolSamsun Canik Belediye 10754

10.Hafta BotaşBellona Kayseri Basketbol 7960

11.Hafta Bellona Kayseri BasketbolBeşiktaş 9187

12.Hafta Elazığ İl Özel İdareBellona Kayseri Basketbol 8976

13.Hafta Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri Basketbol 8675

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