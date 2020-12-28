Develi Belediyesinden 5 bin 500 lavanta fidesi ekimi

Develi Belediyesinin Develi’deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için geçtiğimiz sene Şıhlı Mahallesinde başlattığı lavanta üretimi için bu sene kış döneminde 5.500 lavanta fidesini daha toprakla buluşturdu.

Geçen sene 10 bin fide dikildiğini bu sene bahar döneminde yine dikim yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bölgemizde örnek bir bahçe oluşturmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah iki yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100150 bin TL’lik katma değer üreteceğini öngörüyoruz. Bu sene de ilk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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