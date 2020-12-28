Jandarma kadınlara ‘KADES’ eğitimi verdi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli ile Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Kadına Yönelik Şiddeti sıfıra indirmek amacı ile Hacılar ilçesi Karpuzsekisi ve Sakarçiftliği mahallelerinde yapılan faaliyetlerde, mahalle sakini kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında bilgilendirilme yapılarak, (KADES) programının cep telefonlarına indirilmesi sağlandı.

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