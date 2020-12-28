Kayseri Büyükşehir Belediyesi´nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında belediyede en düşük maaşın 3 bin 506 TL olacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında bekar personelin en az 3 bin 310 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 TL net maaş aldığını belirterek, bu rakamın 2021 yılında zamlandığını ifade etti. Büyükkılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 TL net maaş alacağını duyurdu. Büyükkılıç, "Maddi olsun, manevi olsun belediye personelimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah´tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed `işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz´ diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinde ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-12-28 16:43:29



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