İki gündür aranan Cancanlı Osman bulundu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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İki gündür kayıp olan ailesi ve polis ekiplerince aranan Cancanlı Osman lakaplı Osman Genç bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinden şehir merkezine gelen ve ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunulan Cancanlı Osman sağ salim bulundu.

Kayseri'de bulunan Osman Genç ailesine teslim edildi.

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