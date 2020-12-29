Kayseri´de adres sordukları kişiyi tabancayla yaraladılar

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de İsa Karakaş (38), kendisine adres soran iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak, ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Karakaş ile kardeşi Musa Karakaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirsiz 2 kişi adres sormak için kendilerini durdurdu. İki kardeş adresi tarif edecekleri sırada, otomobilden İsa Karakaş´a tabanca ile ateş açıldı. İsa Karakaş ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-12-29 00:40:55
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