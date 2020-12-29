İsmail Çipe 5 maçta 7 gol yedi

Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi İsmail Çipe ligde forma giydiği 5 maçın 4'ünde 7 gol yedi.
Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Silviu Lung'un sakatlığından ötürü forma giyemediği maçlarda kaleyi koruyan İsmail Çipe, oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesinde gol görürken, 1 maçta ise kalesini gol kapattı. İsmail Çipe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1’er gol, Konyaspor maçında 2 gol ve Gençlerbirliği maçında ise 3 gol gördü.
İsmail Çipe’nin forma giydi maçlar ve neticeleri şöyle:
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporKonyaspor 12
GençlerbirliğiKayserispor 32
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.