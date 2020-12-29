Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor.

10 puanla 21.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de kazanmayı unuttu. Bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son 10 maçında 3 puanı bir arada görmedi.

Lige Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yoluna devam eden Sarı Kırmızılı takım, oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Son 10 maçında 4 beraberlik 6 yenilgi alan sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi. Kayserispor'un oynadığı son 10 maç ve neticeleri şöyle:

KayserisporSivasspor 13

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporHatayspor 01

GalatasarayKayserispor 11

KayserisporKaragümrük 00

GöztepeKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 00

AntalyasporKayserispor 20

KayserisporKonyaspor 12

GençlerbirliğiKayserispor 32

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