Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor.
10 puanla 21.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de kazanmayı unuttu. Bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son 10 maçında 3 puanı bir arada görmedi.
Lige Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yoluna devam eden Sarı Kırmızılı takım, oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Son 10 maçında 4 beraberlik 6 yenilgi alan sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi. Kayserispor'un oynadığı son 10 maç ve neticeleri şöyle:
KayserisporSivasspor 13
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporHatayspor 01
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 00
AntalyasporKayserispor 20
KayserisporKonyaspor 12
GençlerbirliğiKayserispor 32
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.