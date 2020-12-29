Erciyes'te turist yoğunluğu

Charter seferler ile Erciyes'e gelen turistler, güzel havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda sezonun açılmasıyla beraber yoğunluk yaşanıyor. Charter seferler ile Erciyes'e gelen turistler, güzel havada kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Hacılar Kapı'da yoğunluk oluşturan yabancı turistler, açık olan pistlerde hem kayak hem de kızak yaptı.

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