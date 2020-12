Eşi ve 2 çocuğuyla koronavirüsü yenen hemşire: Maske, insanların hayatını kurtarıyor

Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Devlet Hastanesi pandemi servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapan Tülay Kök (41), 2 çocuğu ve eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Tülay Kök, 10 gün süren tedavinin ardından ailesiyle birlikte koronavirüsü yendi. Ancak aynı hastalıktan dedesi İbrahim Tosun'u (83) kaybeden Kök, "İnsanlar kendilerine 'bana virüs bulaşmaz' diye çok fazla güveniyorlar. Bu çok yanlış. Her yerde takılması söylenen maske, insanların hayatını kurtarıyor" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi pandemi servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Tülay Kök, 27 Kasım'da yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Aynı gün testi pozitif çıkan Kök, evde kendini karantinaya aldı. İki gün sonra da Tülay Kök'ün İl Sağlık Müdürlüğü'nde teknik uzman olarak çalışan eşi Reşat Kök (42) daha sonra da çocukları Kaan Mert (4) ve Elif Su (8) koronavirüse yakalandı. Evde kendilerini karantina altına alan aileden önce çocuklar sonra da Tülay-Reşat Kök çifti hastalığını yendi. 10 gün süren tedavinin ardından ailesiyle birlikte koronavirüsü yenen Tülay Kök, 7 Aralık'ta göreve başladı.

'YOĞUN BAKIM VE HASTANE SÜRECİ YAŞAMADIK'

Tülay Kök, hastalığa yakalanmadan önce dedesi İbrahim Tosun'u koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini söyleyerek, "Bütün hijyen kurallarına ailece uyduğumuzu düşünüyorduk. Maalesef bir yerde hata yaptık. Önce ben koronavirüse yakalandım sonra da eşim. Bizden sonra da çocuklarımıza bulaştı. Çok ağır grip şeklinde atlattık. Yoğun bakım ve hastane süreci yaşamadık. Ağrılarımız çok fazlaydı. İnsanlar kendilerine 'bana virüs bulaşmaz' diye çok fazla güveniyorlar. Bu çok yanlış. Her yerde takılması söylenen maske, insanların hayatını kurtarıyor. Virüsten korunmak için elinizi yıkamak tek başına yetmiyor. Ben dokunduğum bir yerde virüsü kapmış olduğuma inanıyorum. Bu hastalık her yerde karşınıza çıkabilir" dedi.

'İNSANLAR TEDBİRLERE UYSUNLAR'

Tülay Kök'ün eşi Reşat Kök ise, koronavirüse önce eşinin yakalandığını söyleyerek, "Eşimden iki gün sonra da bende ateş, baş ağrısı oluştu. Yaptırdığım testimin sonucu pozitif olunca karantinada kaldım. Evdeki karantinamın 7'nci gününde de koku kaybı yaşadım. Hala koku kaybı yaşıyorum. Eşim ve bende koronavirüs çıkınca çocuklarımız da koronavirüse yakalandı. İnsanlar açıklanan tedbir kurallarına uysunlar. Maske takmayarak kimse bir başkasının hayatını riske etmesin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2020-12-29 10:52:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.