Uyuşturucu madde satan 2 kişi rezidans odasında yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi rezidans odasında yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil içerisinde bulunan S.K isimli şahıs ve Tacettin Veli Mahallesinde bir rezidans odasında O.K. ve O.S. isimli şahıslar yakalandı. Çalışmalar sonucunda yakalanan S.K. isimli şahsın üzerinden 9 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 9 gram metamfetamin, O.S. ve O.K. isimli şahısların üzerinden ise 4,20 gram ve 13,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar göz altına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.