Sağlık Müdürü Benli: "Kayseri Şehir Hastanesi Türkiye'de tedavi başarısında ilk 3'teyiz diyebilirim" İl Sağlık Müdürü ali Ramazan Benli: "Covid'i küçümsediğimiz zaman darbeyi yeriz"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; Kayseri Şehir Hastanesi'nin Türkiye'de hem başarı hem de tecrübe anlamında ilk sıralarda olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs ile mücadelede merak edilen soruları yanıtladı. Tecrübe ve başarı bakımından Kayseri Şehir Hastanesi'nin ilk sıralarda olduğunu aktaran Benli; "Kayseri Şehir Hastanesi Türkiye'de tedavi başarısında ilk 3'teyiz diyebilirim. Bu konuda hem Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik hocam hem de ekibine ayrı bir parantez açmamız gerekir. Çok yakın takip ettiler, iyi gözlemlediler. Kendilerine göre tedavi şekilleri oluşturuldu. Hem başarı hem tecrübe anlamında Türkiye'de ilk sıralardayız. Şuan Ankara Şehir Hastanesi'nin tecrübesi ile bizim şehir hastanemizin tecrübesi kafa kafaya. Bu konuda iyi bir noktadayız. Hakikaten enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bu virüste tek kişilik yoğun bakımlar, tek kişilik odalar, mümkün olduğu kadar izole edilmesi gerekiyor. Bu konuda en güzel yer şehir hastanesi" ifadelerini kullandı.



"Bedava olan kıymetsiz değildir"

Yurt dışından ücretli olan korona virüs ilaçlarının Türkiye'de hastalara bedava verildiğini kaydeden Benli; "Dağıttığımız anti viral ilacın dünyada 85 dolar civarında satış fiyatı var. Bizde bedava. Sağlık Bakanlığımız anlaşmasını yaptı, üretimini yaptırıyor, bedava dağıtıyor. Pozitif olup da kendilerine verildiği halde bu ilaçları kullanmayan kişiler, bu ilaç parayla verilmiş olsaydı kullanırlardı. Bedava olan şey kıymetsiz değil. Devlet vatandaşına olabildiğince sahip çıkmaya, tedavisinin arkasında durmaya çalışıyor" dedi.



"Covid'i küçümsediğimiz zaman darbeyi yeriz"

Bulaşların yüzde 81'inin aile içi olduğunun altını çizen Benli, yılbaşına dikkatleri çekerek kısıtlamalarda elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Benli sözlerini şöyle sürdürdü;

Bizim pandemi bilincini oluşturmamız gerekiyor. Bu hem kendimize, hem çevremize hem de topluma olan görevimiz. Bulaşların yüzde 81'i aile içi. Böyle bir ortamda yaptığımız işle kime zarar vermiş oluyoruz? Virisi kaptığımız zaman annemize, teyzemize, halamıza, dedemize zarar vermiş oluyoruz. En büyük sıkıntı aile içi oturmalar. Biz, fabrikalarda başından beri ortak çalışma gerçekleştirdik odalarımızla, OSB başkanlarımızla. Organize sanayi bölgelerimizde herhangi bir yoğunlaşma olmadı. Şuan 8 ekibim günlük pozitif çıkan fabrikalara gidiyor, gözlemliyor, gerekirse numune alıp çıkıyorlar. Böyle bir çalışma ile fabrikalarda önüne geçtik ama aile içi oturmalar, kalkmalar, akşam sohbetleri, birilerini eve davet etmek? Yılbaşı geliyor, bu konuya çok dikkat etmek lazım. Hepimiz birilerini kaybettik değil mi? Bunu küçümsemeyelim. Covid'i küçümsediğimiz zaman darbeyi yeriz. Yılbaşında kontrollü gitmeliyiz ki bu oluşan ortamı devam ettirebilelim. Kısıtlamalardan elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz lazım."

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