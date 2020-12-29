Atletizm antrenörleri ile toplantı yapıldı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı atletizm antrenörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilirken 2021 yılında yapılması planlanan faaliyet ve projeler görüşüldü. Toplantıda ayrıca TOHM sporcularının çalışmaları ve gelişimleri hakkında bilgi alış verişi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.