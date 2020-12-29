Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i rezidansta yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada, 9 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi. Takside bulunan Ü.K., H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüpheliler ile bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. de Hürriyet Mahallesi'nde, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki rezidansta gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında da 17 gram metamfetamin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2020-12-29 13:13:30



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