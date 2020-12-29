Toprak ve çiftçi dostu Başkan Çolakbayrakdar’ın milli ve yerli tohum hamlesi takdir topladı

Milli ve yerli tohum hamlesi ile tarıma sağladığı destekle büyük takdir toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini söyledi.

İlçede tarıma yeni bir boyut kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Kocasinan Bölgesi’nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin en büyük yüzölçümlü merkez ilçesi olduğunu ve bundan dolayı Kocasinan’ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 70 bin sebze fidesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, ceviz ve badem ağacı üretimi, siyez ve gacer buğdayı ve organik domates fidesi üretimi gibi çalışmalarla tarımsal kalkınmaya büyük destek olduklarını ifade etti. Proje ve hizmetleriyle çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Özellikle 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. Bu yıl ise Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğday tohumunu, 30 dönüm arazi üzerine ektik. Ayrıca 10 bin dönümlük arazide 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. ‘Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında ise dikilen 10’dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi meyvelerini verdi ve salçaya dönüştü. Özellikle yerli ve milli üretimde örnek olan ilçemiz, geleneksel hale gelen ve Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet’in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle etkinliğini yapamadığımız ürünler, ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir” diyerek noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.