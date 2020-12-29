Hes Kablo Kayserispor´da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16´ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 15´inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11´de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-29 16:47:46



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