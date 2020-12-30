Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın 100.'sü Kayseri'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sulçuk'un online olarak öğretmenlerle buluştuğu 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programının 100.'sü Kayseri'deki öğretmenler ile gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na Kayseri'deki öğretmenler büyük ilgi gösterdi. 100. buluşmada Kayseri'deki öğretmenler ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Salgın sürecinde çevrim içi buluşmamızı Kayseri'nın girişimci ve üretken ruhuna sahip değerli öğretmenleriyle yaptık. Gücümüzü siz öğretmenlerimizden alıyor, sizin desteğiniz ve meslek aşkınız ile yükseliyoruz. Memleketin, Erciyes’in evlatları sizlere emanet" dedi.

Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın 100. programı nedeniyle Bakan Ziya Selçuk tarafından ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile idareciler tarafından pasta kesildi.

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