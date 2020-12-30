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Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret

İHA

Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500 metre Serbest’te 14:44:03’sn ile ve 400m Serbest’te 3:52.43’ saniye ile Türkiye rekoru kıran TOHM sporcusu Yiğit Aslan, Antrenörleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.
Kayseri TOHM Sporcusu Yiğit Aslan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500m Serbest’te 14:44:03’ saniye ile 400m Serbest’te kategorisinde 3:52.43 ile Türkiye Rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden Rekortmen sporcu sevincini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı, katıldığı müsabakalarda elde ettiği başarılarla ilimizin gurur kaynağı olan ve her katıldığı müsabakada yeni bir rekora imza atan TOHM sporcusu Yiğit Aslan’ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette İl Müdürü Kabakcı Sporcuları ve Antrenörlerini çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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