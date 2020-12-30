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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdoğan: "2020 yılında Hacılar için gönülden çalıştık"

İHA

Başkan Özdoğan: "2020 yılında Hacılar için gönülden çalıştık"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve geldikleri günden bugüne seçim sürecinde verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini söyledi. 2020 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “Biz bu süreci adeta fırsata çevirerek ilçemiz adına yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüp vatandaşımıza hizmetimizi sürdürdük" dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan konuşmasında; "2020 yılı bütün dünyanın sıkıntılı geçirdiği bir yıl oldu. Bu pandemi bütün dünyayı bağlayan bir konu oldu. İnşallah en kısa sürede panik yapmadan, rehavete kapılmadan kurtulacağız bizde, kurumsal olarak sıkıntıdan kurtulma adına maske üretimi gerçekleştirdik. Belediye olarak 350 bin adet maske üretimi yaptık, sürekli hükümetimizin ve sağlık bakanlığımızın yayınlarını sıkı bir takip yaparak tedbirleri vatandaşlarımıza hatırlattık. Bu vesile ile virüsle mücadele eden bir sağlık ekibimiz oluştu. Bu bağlamda sağlık çalışanlarımıza da verdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi. 2020 yılında yaşanılan pandeminin işleri etkilese de bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Özdoğan; "Yeni normalleşme ile birlikte çalışmalardaki açığımızı kapattık. Süreç içerisinde kilitli parke asfaltlama gibi sahada yapılması gereken bütün işlerimizi eksiksiz yapmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan yaşanılan sıkıntılı süreçte el ele verildiği zaman başarılamayacak bir iş olmayacağını da sözlerine ekledi.
Başkan Özdoğan yapılan çalışmalar arasında yer alan Kızıltepe Millet Bahçesi hakkında bilgiler vererek "millet bahçemizde 70 dönümlük alanda Kayserimizi en güzel şekliyle görebilme imkanına sahip olacağız" diyerek yapılan çalışmaların doğaya zarar vermeden sürdüğünü söyledi. Belediye tarafından planlama ve proje çalışmaları tamamlanan, Kayseri ve Erciyes manzarasına hakim, Kızıltepe Mevkii’nde 70 dönümlük alanda çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Amacımız Hacılarlı ve Kayserili hemşerilerimize aileleri ile birlikte piknik yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir alan oluşturmak” dedi. Başkan Özdoğan 1. etabın sonuna geldiklerini de hatırlatarak baharla birlikte çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Başkan Özdoğan ‘hedefimiz huzur alanları oluşturarak huzur ilçesi olmak’ dedi. Başkan Özdoğan, ilçedeki ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçları geliştirerek Hacıları daha iyi bir konuma getirmek için "Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler imzalandı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak. Oturma alanları daha konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürüyüş, oturma ve spor alanlarıyla daha konforlu ve modern bir yer haline gelecek" dedi. Başkan Özdoğan gençlere önem verdiklerini de hatırlatarak gençler içinde çalışmalarının olduklarını hatırlatıp göreve geldikleri günden bu güne yapımı devam eden bazı çalışmaları da şöyle sıraladı:
"Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı gibi devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600’e yakın bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 80 dairelik 90 Metrekarelik yeni bloğumuzun ise kaba inşaatı tamamlandı. 2. etap yeni blokların temelini 2021 yılı içerisinde atacağız. İlçemiz merkezinde yer alan Ören Dere Kanal’ı DSİ tarafından yeniden yapılacak. Yaklaşık Maliyeti 10 Milyon TL olan kanalın 16 Eylül’de yapım ihalesi gerçekleştirilerek, sözleşmesi imzalandı. Hacılar ile Hisarcık arasındaki yolun genişletilmesi bizim için önem arz ediyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile yaklaşık 4 Milyon 500 Bin TL’ye mal olacak yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapısı ile birlikte genişletiliyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merhum hayırseverimiz Fevzi Mercan’ın katkılarıyla yürüttüğümüz Hacılar Stadyumu’nda inşaat çalışmaları tamamlandı. Stadımız kullanıma hazır vaziyette. Stadımızın çevre düzeni, tribünleriyle ve saha düzeniyle tamamlanarak bütün çalışmaları bitmiş durumda. Stadımız Hacılarımıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Bu vesile ile Merhum Fevzi Mercan amcamızı da rahmetle yad ediyorum. Burası hem yüksek irtifa kampını kullanacak olan spor camiasına, hem kulübümüze hem de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde bulunan kütüphaneye ek olarak Kayseri’de ilk defa Çocuk Kütüphanesi ve oyun alanını tamamladık. Çocukların renkli dünyaları düşünülerek tasarlanan kütüphaneyi, beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla resim, oyun, okuma ve masal atölyeleri şeklinde düzenledik. Hürmetçi Mahallesi’nde Hacılar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile yürütülen Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi’nin açılışını Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu’nun teşrifleri ile yaptık. Burada üretime başladık. Tesisimizde manda sütünden markalı kaymak ve yoğurt üretiyoruz. Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarımızda gençlerimiz ve her yaştan 68 vatandaşımıza eğitim kursları verdik. Ayrıca sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı 45 program düzenledik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlen 18 kursta 304 gencimiz yararlanmıştır. Diyanet yayınlarından çeşitli kitaplar hediye ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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